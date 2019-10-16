16.10.2019 19:04

- İsmail Kartal: "Samudio'nun sakatlığı haricinde eksiğimiz yok"

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçı öncesi Samudio'nun sakatlığı dışında eksiklerinin olmadığını söyledi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü Alanyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kartal milli maç arası Batum ekibi ile oynadıkları hazırlık maçını değerlendirerek, "Bugüne kadar şans vermediğimiz arkadaşlarımıza şans verdik. Kaleci Tarık, Zafer altyapıdan Muhammet, Eren, Yusuf Acar, Burak gibi genç oyuncularımızı oynattık. Ligde az şans bulan kardeşlerimizi oynattık. Bir iki sistem denedik güzel bir hazırlık maçı oldu. Samudio'nun milli maçta ufak bir sakatlığı var onun haricinde şu anda herhangi bir problemimiz yok. Umar da takımla antrenmanlara başladı. Maça kadar durumuna bakıp oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz. Alanyaspor ligin iyi takımlarından bir tanesi. Çok kompakt oynuyorlar, ön tarafta çok etkili oyuncuları var. Şu ana kadar iyi bir grafik çizdiler. Bu ligde bir galibiyet aldığınız zaman dört beş basamak yüksele biliyorsunuz. 6 maçta iyi oynadık. 6 maçın içinde ara ara duraksamalar olsa da genelde iyi oynadık. İyi mücadele ediyoruz. İnşallah bu bir yerde bizim lehimize döneceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA