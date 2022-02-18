İsmail Kartal: Kendi evimizde kaybetmeyi düşünmüyorduk

"Golü bulduk ama üst üste iki gol dengemizi bozdu"

"Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, onları memnun edemedik"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, "Zor bir rakibe karşı oynadık ama hala hayattayız. İlk yarıda işleri kendilerimiz için zorlaştırdık. Golleri rakibe biz hediye ettik. İkinci yarıya çok iyi başlamıştık 1-1'i bulduk ama rakibimiz öne geçti. Önümüzdeki hafta bu durumu Prag'da değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı minnettarım. Kontrat ile olan konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum. Bu sene çok farklı pozisyonda oynadım ama hangi pozisyonda oynadığım fark etmez. Hocamız bana o özgürlüğü veriyor. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım hocamız bana o güveni veriyor. Nerede hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok" dedi.