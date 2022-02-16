SPOR İsmail Kartal: Kariyerim ve Fenerbahçe için önemli bir maç

İsmail Kartal : Kariyerim ve Fenerbahçe için önemli bir maç

"Sakat, hasta ve cezalı oyuncular var ama ben bu bahanelere sığınmam"

"Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacak bir planım var"

"Mesut, 30 gün aradan sonra dün ilk defa takımla antrenmana çıktı"

"Özel planımız var"

"Arda ve Muhammed en değerli oyuncularımızdan"

"İnşallah yüzümüzün akıyla buradan çıkacağız"

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Benim kariyerim için de Fenerbahçe için de önemli bir maç. İnşallah güzel bir başlangıç yaparım, buradan galibiyetle ayrılırız" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda yarın saat 20.45'te başlayacak maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Miha Zajc açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, 3-4 günde bir maç oynadıklarını kaydederek, "Kendi tarafımızdan sakat, hasta ve cezalı oyuncular var ama ben bu bahanelere sığınmam, sığınmayacağım da. Elimizdeki oyuncularla hazırlıklarımızı tamamladık. Biz rakibimizi iyi analiz ettik. Son oynadıkları kupa maçına yardımcılarımdan birini gönderdim, elde ettiğimiz raporla ne yapmak istediklerini çok iyi biliyoruz. Bu takımın özellikle 4 yıldır bir teknik direktörü var. Şu anda liglerinde lider durumda. Sağ beklerinde belirsizlik var. Kendilerine göre birkaç eksikleri varmış, bir oyuncularının Çin'e gittiği haberini aldık. Yarın kimlerin oynayacağını, nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Taraftarımızın desteğiyle iyi bir sonuç alarak galip gelmek istiyoruz" dedi.

"FENERBAHÇE RUHUNU ORTAYA KOYACAK BİR PLANIM VAR"

Oynatmak istediği oyunun tam anlamıyla gerçekleşmediğini ifade eden Kartal, "Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacak bir planım var. Oyuncularım sinyallerini verdi ama eksiklerimiz var. Eksiklerin geri dönüşü ile bunu tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. 3-4 günde bir maç oynuyoruz ama buna rağmen çok kısa bir zamanda iyi çalışmalar yapıyoruz. Şu ara bir maç galibiyete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Giresunspor'un ardından birkaç maçı daha almak istiyoruz. Bu camia ve bu arma için çok çalışıyoruz. Takımımın antrenmanda ve maçlardaki yükselişini görüyoruz" diye konuştu.

"MESUT 30 GÜN ARADAN SONRA DÜN İLK DEFA TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKTI"

İsmail Kartal, Mesut Özil'in durumunun sorulması üzerine de, "Mesut Özil, bizim en değerli oyuncularımızdan biri. 30 gün aradan sonra dün ilk defa takımla antrenmana çıktı. En değerli oyuncularımızdan biri saygı duyuyoruz, kaptanımız. Sakatlığından dolayı bizimle olamadı. Oynayabileceği süre boyunca görev vermek istiyoruz" dedi.

"ÖZEL PLANIMIZ VAR"

Yarın için özel planları olduğunu da belirten İsmail Kartal, "Zaten bir takımın teknik direktörünün bir planı olması gerekir. Rakibin nasıl varsa, biz de ona göre en iyi şekilde çalıştık. Galip ayrılmak ve ikinci maça avantajlı çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ARDA VE MUHAMMED EN DEĞERLİ OYUNCULARIMIZDAN"

Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya'nın gelecekleri ile ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Nasıl Mesut en değerli oyuncumuzsa Arda da bizim en değerlimiz. A takım kadrosunda. Sakatlığından dolayı ciğerlerinde bir problem oldu ve bu evladımız futbol oynayamadı. Tahir hoca ile konuştuğumuzda bir maç bizde oynasın dediler ve 45 dakika oynattılar, O'nu korumak için. Giresunspor maçında maça aldık moral olsun diye. Arda en değerlimiz ve geleceği olan bir oyuncumuz. Muhammed de bizim evladımız. Genç yetenekli Ozan'ın da gelip futbol oynaması gerektiğini düşündük. Gelişimini takip ediyoruz diğer kiralık oyuncularımız gibi" diye konuştu.

"İNŞALLAH YÜZÜMÜZÜN AKIYLA BURADAN ÇIKACAĞIZ"

İsmail Kartal, takımdaki sakatlıklar hakkında ise, "Mesut dün çıktı antrenmana, İrfan, Gustavo, Crespo, Burak, Novak, Çağatay, Rossi yok, Ozan belli değil. O yok bu yok diye bahanelere sığınan biri değilim. Elimizdeki oyuncular bizim için sağlıklı. Fenerbahçe ruhunu sahaya koyacak kim varsa rakibe göre bir 11'le sahaya çıkacağız. İnşallah yüzümüzün akıyla buradan çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"BENİM KARİYERİM İÇİN DE FENERBAHÇE İÇİN DE ÖNEMLİ BİR MAÇ"

İsmail Kartal, yarın UEFA'da ilk maçına çıkacak olması hakkında şunları dile getirdi:

"Benim kariyerim için de Fenerbahçe için de önemli bir maç. İnşallah güzel bir başlangıç yaparım, buradan galibiyetle ayrılırız" dedi.