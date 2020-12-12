İsmail Kartal: "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu"

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 4-3 mağlup olan İH Konyaspor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu" dedi.

Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan İH Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bugün buraya puan ya da puanlar almak için gelmiştik. Maça iyi başladık. Ama bir anda defans hattında bir anlaşmazlık üzerinden arkaya sürpriz bir oyuncu kaçırdığımız için bir gol yedik. Sonra telafi ettik. İki sefer öne geçtik zaten. Deplasmanda 3 gol atıp, rakibimizden 4 gol yedik. İstemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Buradan en az 1 puanla ayrılmak istiyorduk. Ama sonuçta bugüne kadar rakibe en az pozisyon veren 2-3 takımdan biriydik Türkiye Ligi'nde. Bugün 4 gol birden yememiz biraz düşündürücü. Bunu hafta içi irdeleyeceğiz. Gözden geçireceğiz. Bunların olmaması gerekiyor. Biz takım savunmasıyla öne çıkan bir takımdık. Rakiplere az pozisyon verirdik. Ama bugün deplasmanda 3 gol atıp 4 gol yiyorsak bunu oyuncularımızla çok iyi irdeleyip gözden geçireceğiz. Güzel bir maç oldu. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Her iki takım da kazanabilirdi. Onları da tebrik ediyorum. Biz de bu maçtan ders çıkartıp önümüze bakacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı