İsmail Kartal: "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsmail Kartal: "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu"

12.12.2020 21:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:46
İsmail Kartal:

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 4-3 mağlup olan İH Konyaspor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu" dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 4-3 mağlup olan İH Konyaspor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu" dedi.

Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan İH Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bugün buraya puan ya da puanlar almak için gelmiştik. Maça iyi başladık. Ama bir anda defans hattında bir anlaşmazlık üzerinden arkaya sürpriz bir oyuncu kaçırdığımız için bir gol yedik. Sonra telafi ettik. İki sefer öne geçtik zaten. Deplasmanda 3 gol atıp, rakibimizden 4 gol yedik. İstemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Buradan en az 1 puanla ayrılmak istiyorduk. Ama sonuçta bugüne kadar rakibe en az pozisyon veren 2-3 takımdan biriydik Türkiye Ligi'nde. Bugün 4 gol birden yememiz biraz düşündürücü. Bunu hafta içi irdeleyeceğiz. Gözden geçireceğiz. Bunların olmaması gerekiyor. Biz takım savunmasıyla öne çıkan bir takımdık. Rakiplere az pozisyon verirdik. Ama bugün deplasmanda 3 gol atıp 4 gol yiyorsak bunu oyuncularımızla çok iyi irdeleyip gözden geçireceğiz. Güzel bir maç oldu. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Her iki takım da kazanabilirdi. Onları da tebrik ediyorum. Biz de bu maçtan ders çıkartıp önümüze bakacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Orhan Çıkırıkçı: 'Beklemediğimiz bir yenilgi oldu'
Orhan Çıkırıkçı: "Beklemediğimiz bir yenilgi oldu"
İsmail Kartal: 'Fazla şanssızlıklar yaşadık'
İsmail Kartal: "Fazla şanssızlıklar yaşadık"
Bursaspor Kulübü, İsmail Emil için başsağlığı mesajı yayımladı
Bursaspor Kulübü, İsmail Emil için başsağlığı mesajı yayımladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Enner Valencia Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İran Taciz Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsmail Kartal: "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 21:48:40. #1.14#
title