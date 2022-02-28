İsmail Kartal: Galibiyete takım olarak inanmıştık

"3 hafta önce Arda'yı kimse tanımıyordu"

"Valencia'yı daha erken alabilirdik, sabrettim"

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL,- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "3 hafta önce Türkiye'de Arda'yı kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye Arda'yı konuşuyor, bundan çok memnunum ve demek ki doğru iş yapıyorum" dedi.

İrfan Can Kahveci'yi bilerek oyundan geç aldığını ifade eden İsmail Kartal, "Maç eksiğini temposunu kazansın diye. Bizim takımımızın ona ihtiyacı var. Biraz fazla tuttuk ki maç ritmini yakalayabilsin diye ve onu bilerek yaptım" dedi.