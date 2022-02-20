İsmail Kartal'dan şaşırtan tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler
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İsmail Kartal'dan şaşırtan tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Haberler.com - Spor
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İsmail Kartal'dan şaşırtan tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Taraftarı önünde mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, Hatayspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Kanarya'nın hocası İsmail Kartal bu maçta sürpriz tercihlere imza atarak genç futbolcular Çağtay Kurukalıp ve Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe ile Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Giresunspor'u yenen sarı-lacivertliler, Hatayspor karşısında da 3 puan alarak seri yakalamak istiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu ve hazır olmayan Mesut Özil Atakaş Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Simon Falette ve Mame Diouf'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

Hatayspor (Muhtemel): Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Saba, El Kaabi, Kahraba

Haberler.com - Spor

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Süper Lig, Hatayspor, Spor, Haberler

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