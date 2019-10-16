İsmail Kartal: Camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz

16.10.2019 18:09

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, iyi futbol oynamaya çalıştıklarını belirterek, "İnşallah bu yerde bizim lehimize dönecek. Başka şansımız yok. Çocuklarda çok istekli. Biz hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli arada forma şansı vermedikleri ve az şans bulan oyuncuların durumunu görme imkanı bulduklarını belirten İsmail Kartal, "Alanyaspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Bu süreçte bir hazırlık maçı yaptık. Bugüne kadar şans vermediğimiz arkadaşlarımıza şans verdik. Kaleci Tarık, Zafer, altyapıdan Muhammet, Eren, Yusuf Acer, Burak gibi oyuncuları oynattık. Bir de ligde az şans bulan oyuncularımıza şans verdik. Bir iki sistem denedik. İyi bir hazırlık maçı oldu bizim için. Şimdi de Milli Takımlardan dönen oyuncularımız ile birlikte Alanyaspor maçına hazırlanıyoruz. Samudio'nun Milli takımdan kalan bir sakatlığı var. Onun haricinde herhangi bir problemimiz yok. Umar da takım antrenmanlarına başladı. Ama takım antrenmanlarındaki eksikliğinden dolayı maça kazar bakacağız. Bizimle çalışacak. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

"ALANYASPOR İYİ MÜCADELE EDİYOR, BUNU BİLEREK HAZIRLANIYORUZ"Alanyaspor'un ligin iyi takımlarından bir tanesi olduğunu kaydeden Kartal, "Çok kompak oynuyorlar. Ön tarafta çok etkili oyuncuları var. Şuana kadar ligde iyi bir grafik çizdiler. Geçen seneden de iyi kurulu bir kadroları vardı. Bu yılda iyi oyuncular transfer ettiler. İyi mücadele ediyorlar. Kendi sahalarında kolay pozisyona giriyorlar. Biz de bunları bilerek en iyi şekilde Alanya maçına hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş bazı oyuncularımızın adaptasyon sorununu atlatabileceğini görebiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah yeni gelen arkadaşlarımızın da adaptasyon sürecini bir an önce takıma katkı vermelerini istiyoruz. Ben bu katkıyı vereceklerini de inanıyorum. İyi çalışıyoruz. Çalışmayı seven bir oyuncu grubumuz var. 7 tane lig maçı oynadık. Bir maç hariç iyi oyun oynadık. Bu arada neler olup bittiğini bütün Türkiye'de yakından takip ediyor. Onun için biz doğru yoldayız. Çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu."CAMİAMIZI VE TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"Taraftarları mutlu etmek istediklerini söyleyen Kartal, "8 puanımız var. Bu ligde bir galibiyet aldığınız zaman ligde 4-5 basamak yükselebiliyorsunuz. Biz 6 maçta iyi oynadık. Bu 6 maçta neler olmuş, neden kaybettik, maçın kırılma anlarında neler olmuş bir bakın. Ayrıca iki tane oyuncumuz sakatlanmış buna rağmen biz motivasyonumuzu bozmadık. İyi mücadele ediyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. İnşallah bu yerde bizim lehimize dönecek. Başka şansımız yok. Çocuklarda çok istekli. Biz hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İsmail Kartal'ın açıklamaları-Detaylar