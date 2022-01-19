İsmail Kartal, 6.5 yıl sonra Kadıköy'de

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, 6 buçuk yıl aradan sonra sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de yer aldı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy'de takımın başında 6 buçuk yıl sonra yer aldı. Kartal, son olarak 2014-2015 sezonunda 30 Mayıs 2015 tarihinde Kasımpaşa mücadelesinde Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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