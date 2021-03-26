Son dakika haberleri: İsmail Hakkı Kasapoğlu: "Başkanımız Yıldırım, Bakanımız Kasapoğlu'ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri: İsmail Hakkı Kasapoğlu: "Başkanımız Yıldırım, Bakanımız Kasapoğlu'ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir"

İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre - İsmail Hakkı Kasapoğlu: "Başkanımız Yıldırım, Bakanımız Kasapoğlu'ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir" Samsun'da Batıpark'ta yapımı devam eden Samsunspor Futbol Akademisi'nin yer tahsisi sorununu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Samsunspor Başkanı...

Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi
Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi

- İsmail Hakkı Kasapoğlu: "Başkanımız Yıldırım, Bakanımız Kasapoğlu'ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir"

SAMSUN - Samsun'da Batıpark'ta yapımı devam eden Samsunspor Futbol Akademisi'nin yer tahsisi sorununu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın yapacağı görüşme ile çözeceği açıklandı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Samsunpor A.Ş Genel Müdürü Soner Soykan, inşaatı devam Samsunspor Futbol Akademisi altyapı tesislerinde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 52 bin metre kare açık saha okçuluk alanının Türkiye Okçuluk Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetlerinde ücretsiz olarak kullandırılması koşuluyla bedelsiz olarak Samsunspor Kulübü Derneği'ne devrine ilişkin protokolde bir maddenin tahsisi konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın korona yüzünden görüşemediğini belirten İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Samsun İlkadım ilçesi, Batıpark mevkisinde bulunan, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce 11 Temmuz 2014 tarihi 14/234 sayılı meclis kararı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsisli olan içerisinden Bowling Salonu, Buz Sporları Salonu ve Okçuluk Salonu da bulunan toplam 118 bin metre kare taşınmazın yaklaşık 52 bin metre kare açık saha okçuluk alanının Türkiye Okçuluk Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetlerinde ücretsiz olarak kullandırılması koşuluyla bedelsiz olarak Samsunspor Kulübü Derneği'ne devrine ilişkin protokol Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı adına imzalanmak üzere Samsun İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Hazırlanan protokol Samsunspor Kulübü tarafından protokol maddelerinden bir tanesinin tahsisi konusunda görüşülmesi için Bakan Bey'den randevu alınmış olup, Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'ın geçirmiş olduğu Covid-19 rahatsızlığından dolayı randevu iptal edilmiş ve protokolün imza aşaması gerçekleşememiştir. Sağlığına kavuşan Başkanımız Yüksel Yıldırım, Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir" dedi.

"Bu yatırımın mutlu edecek bir şekilde sonuçlanacağından bir şüphemiz yok"

Samsunpor A.Ş Genel Müdürü Soner Soykan ise, "İsmail Bey'in anlattığı devam eden bir sürecimiz vardı. İnşaatımızda bu konuda devam etti. Neredeyse bitme aşamasına geldi. Bazı ufak tefek eksiklikleri var. Müdürümüzün bahsettiği gibi ülkemizi etkisi altına alan Covid-19'dan dolayı bazı girişimler biraz gecikti. İnşaatta bir gecikmemiz olmadı. Başkanımız ve Bakanımız bir araya gelince detayları konuştuktan sonra imza aşamasına geçilecek. İsmail Bey ile süreci gayet güzel yürütüyoruz. En kısa zamanda Samsun için Samsunspor için böyle güzel bir tesisi, Yüksel Bey'in bu zor durumlarda yaptığı yatırımın onun da kafasını rahatlatacak, şehrimizi de mutlu edecek bir şekilde sonuçlanacağından bir şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri: İsmail Hakkı Kasapoğlu: 'Başkanımız Yıldırım, Bakanımız Kasapoğlu'ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir'
Son dakika haberleri: İsmail Hakkı Kasapoğlu: 'Başkanımız Yıldırım, Bakanımız Kasapoğlu'ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir'
Son dakika haberleri: İsmail Hakkı Kasapoğlu: 'Başkanımız Yıldırım, Bakanımız Kasapoğlu'ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir'
Son dakika haberleri: İsmail Hakkı Kasapoğlu: 'Başkanımız Yıldırım, Bakanımız Kasapoğlu'ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Mustafa Şentop Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu
Magazin Yunus Emre Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İsmail Hakkı Kasapoğlu: "Başkanımız Yıldırım, Bakanımız Kasapoğlu'ndan randevu talep ederek konu yeniden görüşülecektir" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 18:41:14. #1.14#
title