İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlanıyor (1) TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı için İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.



- İstanbul TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı için İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze namazı kılınan Karadayı'nın naaşı defnedilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürüldü.- İstanbul Kaynak: DHA