İSMAİL HAKKI KARADAYI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı için İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı için İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze namazı kılınan Karadayı'nın naaşı defnedilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürüldü. Görüntü dökümü: ------------------- -Törenden detaylar -Cenazeyi taşıyan aracın ayrılması -Genel ve detaylar

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA