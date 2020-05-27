İSMAİL HAKKI KARADAYI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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İSMAİL HAKKI KARADAYI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kanser tedavisi gören Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı tedavi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybetti.

İSMAİL HAKKI KARADAYI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
27.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:14

Kanser tedavisi gören Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı tedavi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybetti. 88 yaşında hayatını kaybeden Karadayı için Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze namazı kılınan Karadayı'nın naaşı defnedilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürüldü. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dün tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği ve septisemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Karadayı'nın cenazesi tedavi gördüğü özel hastanenin morgundan alınarak, Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülmüştü. Karadayı için bugün hastane bahçesinde askeri tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güner ile aile yakınları katıldı. Törenin ardından cenaze namazı kılınan Karadayı'nın naaşı Çengelköy Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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