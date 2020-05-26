İsmail Hakkı Karadayı'nın hayatını kaybettiği hastaneden açıklama Eski Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi yazılı basın açıklaması yaptı.

Eski Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada Karadayı'nın bir süredir kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi tedavisi gördüğü belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. İsmail Hakkı Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle Florence Nightingale Hastanesine kaldırıldığı burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği bildirildi. Karadayı'nın cenazesi buradan askeri araçla GATA Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sevk edildi.

Öte yandan Kadıköy Florence Nightingale Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada "Eski Genel Kurmay Başkanımız Kadıköy Florence Nightingale Hastanesinde multipl organ yetmezliği ve septisemi nedeniyle hayatını kaybetti. Karadayı bir süredir Metastatik Kanser nedeniyle kemoterapi tedavisi görüyordu. Son hafta terminal dönemde yoğun bakımda tedavisi devam eden Karadayı bugün saat 11.45'te vefat etti" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA