İSMAİL HAKKI KARADAYI HAYATINI KAYBETTİ (2)
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.
26.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:22
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. İsmail Hakkı Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle Kadıköy Florence Nightingale Hastanesine kaldırıldı. Kanser tedavisi gördüğü renilen Karadayı'nın saat 11.30'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Görüntü dökümü:-----------------Hastanenin dış görüntüsü
-ARŞİV
- İstanbul
Kaynak: DHA