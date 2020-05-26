İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti (1) TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. İsmail Hakkı Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle Florence Nightingale Hastanesine kaldırıldığı burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: DHA