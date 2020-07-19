İsmail Hacıoğlu boşandı İsmail Hacıoğlu ile 4 yıl önce nikah masasına oturduğu Duygu Kumarki boşandı. Bir süre önce ayrılık kararı alan çift, geçen cuma Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre çift adliyeye beraber gitti. Sabah saatlerinde olan duruşma başka bir davanın uzaması nedeniyle öğleden sonra görüldü. 3 yaşında Yemin adında bir kızları olan Hacıoğlu ve Kumarki, duruşma saatine kadar bir restoranda oturup bekledi. Duruşma salonuna beraber giren karı koca 10 dakika süren Çiftin boşanma nedeninin İsmail Hacıoğlu'nun öfke nöbetleri olduğu iddia edildi, ünlü oyuncunun evdeki televizyonu bile kırdığı gündeme geldi.& ;





Kaynak: Snob Magazin