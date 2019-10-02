İsmail Gülle: "Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamını gerçekleştirdik"

02.10.2019 15:23

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Eylül ayında ihracatçımız 15 milyar 220 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz yıl eylül ayı ihracat rekorunu da tekrar kırarak Cumhuriyet tarihi rekorunu gerçekleştirmiş olduk" dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), eylül ayı ihracat rakamlarını, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Mersin'de açıkladı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen toplantıda, ihracat rakamlarının detaylarını, TİM Başkanı Gülle verdi.



Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı



Eylül ayında ihracatın 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Gülle, tüm ihracat ailesini kutladı. 2019 Eylül ayı rakamlarıyla ihracat rekorunu da tazelediklerini de vurgulayan Gülle, "Geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 15 milyar 209 milyon dolarlık ihracat rekorunu da tekrar kırarak Cumhuriyet tarihi rekorunu gerçekleştirmiş olduk eylül ayı bazında. Yılın ilk 9 aylık ihracatı 2,56 artışla 132,5 milyar dolara, son 12 aylık ihracatta ise 180,2 milyar dolara ulaştı. Bu, Yeni Ekonomi Programındaki 2019 hedefini yakalayacağımız yönünde bizi son derece motive ediyor. İhracatçılar olarak, Yeni Ekonomi Programı ile çizilen yol haritasının büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine de uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle bir değişim sürecini yaşayacağını görüyoruz. Bu sene başından bu yana küresel ticaret savaşlarının ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen, ihracatımız öngördüğümüz gibi aylık performanslarını da başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. Bilhassa katma değerimiz ve fiyat-kalite performansımız arttıkça daha sürdürülebilir başarıları birlikte gerçekleştireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.



"Rekorları gerçekleştirmeye devam ediyoruz"



2019'un başından bu yana küresel ticaret açısından çok hızlı güncellenen bir gündemi ve değişen pazar dengelerini tecrübe ettiklerini vurgulayan Gülle, "Ülkelerin 2019'da sergiledikleri ihracat performansları, ülkemizin başarısını bir kez daha ortaya çıkarır nitelikte. 2019'un ilk 8 ayında Güney Kore, İsviçre, Brezilya ve Norveç'te ihracat rakamları düşerken, ülkemiz ilk 8 ayda 2,9'luk bir artış yakaladı. Dolayısıyla ihracatçılarımızın dinamizmi ve stratejik kararları sayesinde ihracatımız 'doğru rota' tespitleriyle rakiplerimizin üzerinde artış sergilemeye devam ediyor. Bakanımızın öncülüğünde ihracatımızda hayata geçirilen atılımlar ve dijitalleşme adımları ile rekorları gerçekleştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride bıraktı"



Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın odak noktasında olan ihracat ailesinin, her geçen gün büyümeye devam ettiğini kaydeden Gülle, şunları söyledi:



"İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanlar firmalardan daha fazla oldu. 2018 yılında 79 bin 773 firma ithalat yaparken, ihracatçı sayımız 83 bin 286'ya yükseldi. Bakanımız Pekcan'ın açıkladığı 'İhracat Ana Planı'nda da belirtilen hedefler doğrultusunda TİM ve ihracatçı birlikleri olarak hem hedef pazarlarda yoğunlaşmaya hem de ihracat ailemizi büyütmeye yoğunlaşıyoruz."



"Eylül'de bin 392 firmamız ihracata 'merhaba' dedi"



Eylül ayı ihracat rakamlarının detaylarını da veren TİM Başkanı Gülle, "Eylül ayında bin 392 firmamız ihracata 'merhaba' dedi. Mersin'den de 23 firmamız, ilk kez ihracat ailemize katıldı. Firma özelinde bakıldığında, eylül ayı içerisinde toplam 38 bin 744 firmamız ihracat gerçekleştirdi" dedi.



Otomotiv sektörü liderliğini sürdürdü



Eylül ayının ihracat liderinin, 2,6 milyar dolarlık ihracat ile yine otomotiv sektörü olduğunu dile getiren Gülle, "Otomotivi, 1,7 milyar dolar ihracat ile kimyevi maddeler ve 1,5 milyar dolar ihracat ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 113 artışla 278 milyon dolara ulaşan fındık ve mamulleri, yüzde 34 artışla 164 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık ile yüzde 25 artışla 305 milyon dolara ulaşan çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri oldu. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında 201 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla kimyevi maddeler birinci, 191 ülke ile çelik ikinci, 188 ülke ile hububat üçüncü oldu" diye konuştu.



"213 ülkeye ihracat yaptık"



Eylül ayında ihracatçıların, Türk bayrağını 213 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardıklarını vurgulayan Gülle, "Bu ülkelerin 115'ine ihracat artarken, 84 ülkede ise artış yüzde 10'un, tam 36 ülkede ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 1,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık ve 882 milyon dolar ile İtalya oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,4 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66,3 olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payı eylülde yüzde 49,4 oldu" şeklinde konuştu.



"Eylül ayında 49 il ihracatını artırdı"



İhracat rakamlarını iller bazında da değerlendirilen Gülle, şu bilgileri verdi:



"Eylül ayında 49 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise ihracatını 4 kata yakın artırarak 10,2 milyon dolara ulaşan Yalova, 2,5 kat artışla 10,9 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve 2 katın üzerinde artışla 120 milyon doları aşan Trabzon'da yaşandı. Ay boyunca 175 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 10,6 artarak 5 milyar TL oldu. 6 bin 824 firma eylül ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti. Miktar bazında ihracatta ise eylülde yüzde 11,1 artışla 12,3 milyon tona, yılın ilk 9 ayında yüzde 18,6 artışla 108 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, eylül ayında euro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 362 milyon dolar olurken, yılın ilk 9 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3,5 milyar dolar oldu." - MERSİN

Kaynak: İHA