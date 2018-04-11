İsmail Erdoğan Zücder'in Yeni Başkanı Oldu

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) başkanlığına, bir önceki dönem başkan vekili olan İsmail Erdoğan seçildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, ZÜCDER'in 8. Genel Kurul toplantısı kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde Hisar Çatal Bıçak Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan dernek başkanlığına getirildi.

Tek liste ile gidilen seçimde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Çin İş Konseyi Başkanı ve Arzum Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ile Öksüzoğulları Züccaciye Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz başkan yardımcıları oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı İsmail Erdoğan, "Öncelikle 2004'te derneğimizi kuran ve o günden bu yana dernek başkanlığını yürüterek, sektöre kattıklarından dolayı Ömer Ertuğrul Erdoğan'a ve yeni yönetim kurulunu seçen dernek üyelerimize teşekkür ederiz. Pazar büyüklüğü 10 milyar doları geçen ve verdiği 2,9 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla ülkemizin gurur sektörlerinden biri olan züccaciye sektörüne, derneğimiz yeni yönetimle birlikte önemli katkılar sunmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.