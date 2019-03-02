İsmail Erdem: "Sivil Toplum Kuruluşlarına Büyük Önem Veriyoruz"

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Küçükbakkalköy'de Kastamonulular ile buluştu. Başkan Erdem, "Yönetimde olduğumuz sürece hizmet kapılarımız ve gönül kapılarımız STK'lara açık olacak" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Kastamonulular Derneği yöneticileri ve üyeleri ile bir araya geldi. Dernek binasında yapılan programa Kastamonulu vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

"Sivil toplum kuruluşlarına büyük önem ve destek veriyoruz"

Ataşehir Küçükbakkalköy'deki dernek buluşmasında konuşan Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "İnşallah 1 Nisan sabahından sonra sizlere Belediye Başkanı olarak hizmet edeceğiz. Cenab-ı Hak Ataşehirlilere hizmet fırsatını bizlere verecek, buna yürekten inanıyoruz. Yönetimde olduğumuz sürece hizmet kapılarımız ve gönül kapılarımız STK'lara açık olacak. Çünkü sizler kamusal hizmet yapıyorsunuz. Toplumu birleştiriyorsunuz. Sivil toplum kuruluşlarına büyük önem ve destek veriyoruz. STK'larımız ile işbirliği ve dayanışma içerisinde, birçok programı, çalışmayı birlikte gerçekleştirdik. Derneklerimize, vakıflarımıza, gönüllü teşekküllerimize, her alanda birçok desteklerimiz, katkılarımız oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA