İsmail Erdem, "Sancaktepe'de Gençliğe Yapmış Olduğumuz Hizmetler Türk Genci İçin Bir Model, Terörün...

- İsmail Erdem, "Sancaktepe'de gençliğe yapmış olduğumuz hizmetler Türk genci için bir model, terörün panzehiri"

İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye başkan adayı İsmail Erdem Ataşehir Spor Gücü Kulüp yetkililreri ve sporcularıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda konuşma yapan Başkan İsmail Erdem,"Sancaktepe'de gençliğe yapmış olduğumuz hizmetler Türk genci için bir model, terörün panzehiri" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye başkan adayı İsmail Erdem Zübeyde Hanım Öğtretmen Evi'nde Ataşehir Spor Gücü Kulübü ile kahvaltıda buluştu.Kahvaltıda konuşma yapan AK Parti Ataşehir Belediye başkan adayı İsmail Erdem, "Çocuklarımıza medeniyet değerlerimizi, ahlakı değerlerimizi, milli değerlerimizi çocukluk yılları itibari ile vermeye çalışıyoruz. ve sonuçta kazanan biz olduk. Kazanan devletimiz istikbali oldu. Sarıgazi diye bir bölgemiz vardı. Sarıgazi'ye gittiğimiz yıllar ve öncesinde hep terör vardı. Ama artık Sarıgazi'nin ismini terör ile duyuyor musunuz? duymuyoruz terör bitti" dedi.

Sancaktepe'de gençliğe yaptıkları yatırımlardan bahseden Erdem, "Bu bir milli mesele, devletin bekası. Bizim Sancaktepe'de gençliğe yapmış olduğumuz hizmetler Türk genci için bir model. Terörün panzehiri. Milli, manevi değerlerine bağlı, devletine bağlı, bayrağına saygılı ideali olan, hedefi olan, özgüveni en yüksek gençlik Sancaktepe'den geliyor. Uzun yıllar bunu göreceğiz çok iyi bir mayalama yaptık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA