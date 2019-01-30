İsmail Erdem'in Adaylığını Öğrenen Esnaftan İlginç Talep

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Atatürk Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. İsmail Erdem'in Ataşehir'e aday olduğunu öğrenen fırıncı Hacı Ramazan Ergen Maltepe'deki mahallelerinin Ataşehir'e bağlanmasını istedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ak Parti Ataşehir Belediye Başkanı Adayı İsmail Erdem Ataşehir, Atatürk Mahallesi'nde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve mahalle sakinlerini ziyaret etti. Girne Caddesi üzerinde esnafı ziyaret eden Başkan Erdem ile fırıncı arasında geçen ilginç diyalog dikkat çekti. İsmail Erdem'in Ataşehir'e aday olduğunu öğrenen fırıncı Hacı Ramazan Ergen Maltepe'deki mahallelerinin Ataşehir'e bağlanması istedi.

Fırıncı Hacı Ramazan Ergen,"Fındıklı Maltepe'den sayılmasın. Biz hizmetten kopmuşuz. Mahalle'de yollarımız çamurdan geçemiyoruz. Size talep ediyoruz. Memnunuz sizden" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA