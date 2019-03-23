İsmail Erdem: "Ataşehir Sporun Merkezi Olacak"

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehirli gençlere spor malzemeleri dağıttı. Erdem, "Ataşehir'de açacağımız spor kompleksleri ile gençlerimize ve çocuklara hizmet vereceğiz. Ataşehir sporun merkezi olacak" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir'de spor yapan ilkokul öğrencilerine spor malzemeleri hediye etti. Ataşehir Celal Yardımcı İlkokulunda, Ataşehir'de bulunan 41 okula yüzlerce spor malzemesi desteğinde bulunan Erdem, "Spor Kompleksleri'den Gençlik Merkezlerine, Konsept Çocuk Bahçelerinden Astronomi ve Bilim Merkezine, Trafik Eğitim Merkez'nden Sporcu Performans Laboratuvarına, nitelikli projelerimizi hızla Ataşehir'e kazandıracak, çocuklar ve gençler için yeni projeler üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Ataşehir sporun merkezi olacak"

Sancaktepe'de 23 bin lisanslı futbolcuya hizmet verdiklerini ifade eden Erdem, gençler sağlıklı büyüsün, hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahat olsunlar, fiziksel olarak hayata hazır hale gelsinler diye çalıştıklarını söyledi. Erdem "Spor, birlikteliği oluşturan sosyal barışı sağlayan, birbirimiz ile yaşamayı öğreten, arkadaşlığı öğreten çok önemli bir unsur. İnşallah nasip olursa Ataşehir'e belediye başkanı seçilirsek, Sancaktepe'deki gibi gençlerimizin geleceğine önemli katkılar verip gençlerimizi yeşil sahalarda, yüzme havuzlarında, salon sporlarında, bireysel sporlarda buluşturacağız. Her türlü desteğimiz gençlerimiz için olacak. Ataşehir sporun merkezi olacak. Spora gönül veren siz gençlerimizi, anne, babalarımızı tebrik ediyoruz. Gençler ülkemizin teminatıdır. Gençlerimize hizmet etmek kamu kurum ve kuruluşlarının baş görevidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA