Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehir'e çağ atlatacak projelerini açıkladı. Erdem, "Ataşehir'de değişim 31 Mart'ta başlayacak, Ataşehir 'gönül belediyeciliği' ile buluşacak" dedi.

Ülke TV'de yayınlanan yerel seçim özel programına konuk olan Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehir'le ilgili projelerini, hedeflerini ve yatırım planlarını anlattı. Ataşehir'i uygulamaya koyacakları projelerle yaşanılır bir ilçe haline getireceklerini söyleyen Erdem, imar planlarını çıkarmaya Yenisahra ve Barbaros Mahalleleri ile başladıklarını, 1 Nisan'dan sonra diğer imar planlarını da hızlı bir şekilde çıkaracaklarını ifade etti. İmar planlarının çıkarılması ile eğitim için okul alanlarına sahip olacaklarını, kültür ve sanat mekanları, spor tesisleri yapacaklarını söyleyen Erdem, Ataşehir'de ayrıca iki tane büyük spor kompleksinin yakın takipleri sonucu ihale aşamasına geldiğini, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürütecek bu spor komplekslerinden birinin İçerenköy Mahallesi'ne, diğerinin Esatpaşa Mahallesi'ne yapılacağını söyledi. Başkan Erdem sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçerenköy ve Esatpaşa mahallelerimize iki büyük spor kompleksi yapacağız. Merkezi noktalara yapılacak bu komplekslerden çevre mahallelerde oturan komşularımız da faydalanacak. Bu spor komplekslerinde kapalı yüzme havuzu, spor salonları, fitness salonları olacak. Bir bütün olarak halı saha olacak. Yeşil alan olarak çok amaçlı spor tesisi yapılacak. Spor komplekslerinin altında ayrıca katlı otoparklar olacak."

"Ataşehir'deki ulaşım sorunları kısa sürede çözülecek"

Ataşehir'in ulaşım ağı açısından bir bütünlüğünün olmadığını da ifade eden İsmail Erdem, bunun ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Ataşehir'in ulaşım sorunlarına ve çözüm yollarına değinen Erdem, Ümraniye-Göztepe ve Dudullu-Bostancı metro hatlarının Ataşehir'e kazandırılacağını, inşaatların devam edeceğini söyledi. Başkan Erdem, "Sayın Binali Yıldırım Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda ulaşım konularına öncelik vereceği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Büyükşehirle koordineli bir çalışmayla ulaşım sorunlarını kısa sürede aşarız. Ataşehir'de mahalleler arası coğrafi ve kültürel bir bütünlük yok. Sosyoekonomik anlamda bir bağ kurulamamış, şehircilik anlayışı gelişememiş. Hiç kimse 'Ben Ataşehirliyim' diyemiyor. Aidiyet gelişmemiş. Biz bir taraftan ulaşımdaki aksaklıkları giderirken, diğer taraftan mahalleler arası bütünlüğü de oluşturarak entegrasyonu, ilçe bütünlüğünü sağlayacağız. Ataşehir içinde ring olarak çalışacak İETT araçlarının kullanılmasını, Ataşehir içi ulaşımın kolayca yapılmasını sağlayacağız" dedi.

"Ataşehir'de Opera ve Sanat Merkezi ile Finans Müzesi açılacak"

Ulaşımın yanı sıra kültür sanat alanında da ciddi projelerinin olduğunu söyleyen Erdem, Batı Ataşehir'de uluslararası organizasyonların düzenleneceği, Anadolu yakasının sanat merkezi olacak Opera ve Sanat Merkezi açacaklarını söyledi. "Opera ve Sanat Merkezi Ataşehir'e çok yakışır" diyen Başkan İsmail Erdem, bunun yanı sıra Ataşehir'in finans merkezi olarak bilindiğini, bunu teyit edecek Finans Müzesi projelerinin olduğunu söyledi. Finans Müzesi projeleri hakkında bilgi veren Erdem, "Ataşehir finansın merkezi olacak. 20 yıl sonra Asya ve Orta Doğu'nun ekonomi merkezi Ataşehir olacak. Finans Müzesi önemli projelerimizden biri. Para yönetimi, kullanımı ve para politikaları da dahil tüm ekonomik gelişmeler Finans Müzesi'nin kapsamında olacak" dedi.

"Ataşehir'e Cumhuriyet Müzesi ve İstiklal Harbi Panoraması yapacağız"

Kültür, sanat ve gençlere yönelik projelerinin detaylarını paylaşan Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, 1 Nisan'dan sonra uygulamaya koyacakları projelerini şöyle anlattı:

"Sancaktepe'ye 1915 Çanakkale Panorama yapmıştık. Ataşehir'de de Cumhuriyet Müzesi ve İstiklal Harbi Panoraması yapacağız. Ataşehir'de açacağımız Cumhuriyet Müzesi ve İstiklal Harbi Panoraması ile yerli ve milli tarihimizi gençlerle buluşturacağız. İlk meclis binasından İstiklal Harbi'nin tüm safhalarına Milli Mücadele dönemini resmederek yaşatacağız. Cumhuriyet Müzesi ve İstiklal Harbi Panoraması'nda Kurtuluş Savaşı'nın, Milli Mücadelemizin çok boyutlu görselleri yer alacak ve yine burada yer alacak sergi alanları ile de milli tarihimizi yaşatacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA