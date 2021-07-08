İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz, kaç yaşında, nereli?
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İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz, kaç yaşında, nereli?

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz, kaç yaşında, nereli?
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Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Hande Ünal ile dün akşam nikah masasına oturdu. Peki, İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz, kaç yaşında, nereli?

Güneşi Beklerken, Aşk Laftan Anlamaz, Serçe Sarayı ve son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz evlendi. İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz, kaç yaşında, nereli?

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Kasım 1993

Kaç yaşında: 27yaşında

Nereli: Manisa

Boy: 1,83 m

İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile başladı.[kaynak belirtilmeli] Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.[3]

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir. Günümüzde yine 2020 yılından 2021'e kadar TRT 1'deki Uyanış: Büyük Selçuklu isimli dizide Faysal adlı karakteri canlandırmıştır.

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İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz, kaç yaşında, nereli? - Haberler
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