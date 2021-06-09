İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal cephesinde flaş gelişme!

Geçtiğimiz yıl nişanlanan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evleniyor. İşte ünlü çiftin tarihi...

Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alan İsmail Ege Şaşmaz, 7 Temmuz 2021'de Hande Ünal ile nikah masasına oturacak. Şu sıralar nişanlısıyla tatil yapan Şaşmaz, düğün yeri olarak memleketi Manisa'yı seçti.

Ünlü çift, daha sonra dostları için ayrı bir kutlama yapacak. (tv100-Birsen Altuntaş)

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

25 Kasım 1993 doğumlu 26 yaşında oyuncu, Manisa doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı.

Son dönemde Sen Çal Kapımı ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi sevilen projelerde rol aldı.

Kaynak: Snob Magazin