İsmail Efe, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İsmail Efe, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı - Haberler
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, İsmail Efe, Polis, Bursa, Güncel

İsmail Efe, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı

BURSA'da 10 yaşındaki İsmail Efe Okay, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

14.04.2020 08:41 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:41
İsmail Efe, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı
BURSA'da 10 yaşındaki İsmail Efe Okay, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan İsmail Efe Okay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı bağışladı. Kampanyayı duyduktan sonra 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak kampanyaya katılmak istediğini belirten Okay, parasını gelen polis ekiplerine teslim etti. İsmail Efe'nin bu davranışından dolayı duygulanan polisler, küçük çocuğa teşekkür etti.

Bağışçıları görüp kendisinin de bu kampanyaya katılmaya karar verdiğini belirten Okay, "Biz bize yeteriz kampanyası için ben de bağış yapmak istedim. Bende kumbaramda biriktirdiğim parayı bağış yapmak için 155'i aradım. Babamla birlikte konuştuk. Bağış yapmak istediğimi söyledim. Polis abiler de parayı teslim almaya geldiler. Şu an 200 lira var kumbaramda. Paramın hepsini vermek istiyorum. Aslında ben başka bir şey için biriktiriyordum, ama herkes yardım yapınca ben de bağış yapmak istedim. Bence herkes kampanyaya katılmalı. Allah herkesi bu koronavirüsten korusun" dedi.

Oğlunun kampanyaya katılmasından dolayı çok memnun olduğunu ifade eden baba Bilal Okay (41), "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya oğlum katılmak istedi. Kumbarasında biriktirdiği parasını bağışlamak istedi. Birlikte polisi arayarak bağış yapmak istediğini iletti. Sağ olsun polislerimiz de geldi. Kampanyaya katıldığımız için çok memnunuz. Herkesi bu kampanyaya davet ediyorum." diye konuştu.


- Bursa

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra...
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak 'Tarlam Cepte' uygulamasını kullanıma sundu
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Can Dilan Çıtak Levent Yamanel İçişleri Bakanı
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk İstifa Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: İsmail Efe, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 09:06:43. #1.15#
title