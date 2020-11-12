İsmail Demirbaş kimdir? İsmail Demirbaş ne dedi, neden tutuklandı?
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İsmail Demirbaş kimdir? İsmail Demirbaş ne dedi, neden tutuklandı?

12.11.2020 12:06 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:25
İsmail Demirbaş kimdir? İsmail Demirbaş ne dedi, neden tutuklandı?

Antalya'da sokak röportajı sırasında yaptığı konuşmada iktidarı eleştiren İsmail Demirbaş, sosyal medyada gündem oldu. Peki, İsmail Demirbaş ne dedi, neden tutuklandı? İsmail Demirbaş kimdir?

49 yaşındaki İsmail Demirbaş söyledikleri ile gündem oldu. Röportajı sonrası ülkede gündem olan İsmail Demirbaş kimdir? İsmail Demirbaş ne dedi, neden tutuklandı?

İSMAİL DEMİRBAŞ KİMDİR?

Röportajında 49 yaşında olduğunu söyleyen İsmail Demirbaş, Antalya'da yaşıyor. Kendini iş adamı olarak tanıtan İsmail Demirtaş, siyaset gündemine dair çarpıcı açıklamaları ile sosyal medyada gündem oldu. Demirbaş, ateist olduğunu da sözlerine ekeldi.

Demirbaş, daha önce de suçlamalar odluğunu ve gece saatlerinde ifade verdiğini ve nezarete alındığını ifade etti.

Demirbaş hakkında tutuklama kararı verildi. İsmail Demirbaş Antalya E Tipi Cezaevine gönderildi.

İsmail Demirbaş kimdir? İsmail Demirbaş ne dedi, neden tutuklandı?

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