İsmail Demir: "Uluslararası Savunma Sanayi fuarlarına katılımda da ısrarla devamlılığı sağlamamız...
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İsmail Demir: "Uluslararası Savunma Sanayi fuarlarına katılımda da ısrarla devamlılığı sağlamamız...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu.

30.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:32
İsmail Demir:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. 'in konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu: İsmail Demir: "Uluslararası Savunma Sanayi fuarlarına katılımda da ısrarla devamlılığı sağlamamız...
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