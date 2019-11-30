İsmail Demir: "Uluslararası Savunma Sanayi fuarlarına katılımda da ısrarla devamlılığı sağlamamız...
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu.
30.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:32
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: İsmail Demir: "Uluslararası Savunma Sanayi fuarlarına katılımda da ısrarla devamlılığı sağlamamız...