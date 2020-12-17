İsmail Demir: "(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor."
17.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:40
İsmail Demir: "(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor.
İsmail Demir: "(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır