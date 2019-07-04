İsmail Demir: "S400 alıp Doğu Akdeniz'de denklemi değiştirelim diye bir planlama yok"

İsmail Demir: "S400 alıp Doğu Akdeniz'de denklemi değiştirelim diye bir planlama yok"

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"nde soruları cevapladı.

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"nde soruları cevapladı. (2)

Kaynak: AA
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