İsmail Demir: "İhracatta ligler var"
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İsmail Demir: "İhracatta ligler var"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in kürsüye çıkması Demir'in konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu.

30.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:43
İsmail Demir:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. 'in kürsüye çıkması

Demir'in konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: İsmail Demir: "İhracatta ligler var"
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