İsmail Demir HİSAR O+ seri üretime geçiyor
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İsmail Demir HİSAR O+ seri üretime geçiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin seri üretimine geçileceğini duyurdu.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin seri üretimine geçileceğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, HİSAR'dan iki müjde birden. HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. Hayırlı olsun. Durmak yok yola devam dedi.

HABER: ANKARA, (DHA)-

İsmail Demir HİSAR O+ seri üretime geçiyor
İsmail Demir HİSAR O+ seri üretime geçiyor
İsmail Demir HİSAR O+ seri üretime geçiyor
İsmail Demir HİSAR O+ seri üretime geçiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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