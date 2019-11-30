İsmail Demir: "Etkin bir pazarlama stratejisi ortaya koymamız gerekiyor"
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İsmail Demir: "Etkin bir pazarlama stratejisi ortaya koymamız gerekiyor"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu.

30.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:39

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. 'in konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: İsmail Demir: "Etkin bir pazarlama stratejisi ortaya koymamız gerekiyor"
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