İsmail Demir: "Etkin bir pazarlama stratejisi ortaya koymamız gerekiyor"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu.
30.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:39
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: İsmail Demir: "Etkin bir pazarlama stratejisi ortaya koymamız gerekiyor"