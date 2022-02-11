İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar atılması gerek (2)

'SİBER GÜVENLİK OLMAZSA OLMAZ'

Teknolojinin günlük hayatta artan önemi ile kullanılan sistemlerin dış etkilere karşı güvenliğinin de büyük önem taşıdığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, "Siber güvenlik alanında dünyanın en güçlü ülkelerinin bile siber saldırılardan zarar görüyor olması ve saldırıların sonuçları, durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koymaktadır. Biz de ulusal siber güvenliğimizi, ülkemizin ekonomik kalkınması ve ulusal güvenliğimiz için olmazsa olmaz görüyoruz" dedi.

En büyük amaçlarının ülkenin siber güvenliğini en üst seviyede korumak olduğunu söyleyen Sayan, "Artık yarış siber alemde, saldırılar sanal silahlarla. Siber güvenliği sağlamak, milli güvenliği sağlamak demektir. Bu noktada rehberimiz ise Cumhurbaşkanımızın çizdiği yol olan Milli Teknoloji Hamlesi'dir. Siber alanda yerli ve milli olma şiarından sapmak, adeta evimizin anahtarını tanımadığımız birisine emanet etmek gibi bir şey" diye konuştu.