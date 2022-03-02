Jandarma Genel Komutanlığına bir Atak helikopteri daha teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığına bir T129 Atak helikopteri daha teslim edildiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından söz konusu teslimatla ilgili paylaşımda bulundu.

"Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayinin önemini gösterdi." değerlendirmesinde bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığına T129 Atak helikopteri teslim ettik."