İsmail Demir: "(CAATSA yaptırımları) MSB, TSK, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil"
AA Finans Masası Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuk olduğu AA Finans Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA Finans Masası
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuk olduğu AA Finans Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
SSB Başkanı Demir: "(CAATSA yaptırımları) Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil."
SSB Başkanı Demir: "Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı