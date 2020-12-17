İsmail Demir: "(CAATSA yaptırımları) MSB, TSK, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil"
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İsmail Demir: "(CAATSA yaptırımları) MSB, TSK, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil"

17.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:43

AA Finans Masası Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuk olduğu AA Finans Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA Finans Masası

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuk olduğu AA Finans Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

SSB Başkanı Demir: "(CAATSA yaptırımları) Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil."

SSB Başkanı Demir: "Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil."

İsmail Demir: '(CAATSA yaptırımları) MSB, TSK, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil'
İsmail Demir: '(CAATSA yaptırımları) MSB, TSK, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil'
İsmail Demir: '(CAATSA yaptırımları) MSB, TSK, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil'
İsmail Demir: '(CAATSA yaptırımları) MSB, TSK, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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