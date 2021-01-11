İsmail Demir: "Bu yıl çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, eğitim gemisi Ufuk teslim edilecek, İ sınıfı fırkateyn İstanbul suya indirilecek."
11.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:40
İsmail Demir: "Bu yıl çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, eğitim gemisi Ufuk teslim edilecek, İ sınıfı fırkateyn İstanbul suya indirilecek.
İsmail Demir: "Bu yıl çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, eğitim gemisi Ufuk teslim edilecek, İ sınıfı fırkateyn İstanbul suya indirilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım