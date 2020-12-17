İsmail Demir: "Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı"
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İsmail Demir: "Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı"

17.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:50

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuk olduğu AA Finans Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuk olduğu AA Finans Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

İsmail Demir: "Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer."

İsmail Demir: 'Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı'
İsmail Demir: 'Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı'
İsmail Demir: 'Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı'
İsmail Demir: 'Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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