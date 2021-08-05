Son Dakika | İsmail Demir Bayraktar TB2 İHA'lar 103 yangını ilk anda tespit etti
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Son Dakika | İsmail Demir Bayraktar TB2 İHA'lar 103 yangını ilk anda tespit etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'ların, 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirerek 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'ların, 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirerek 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. İHA'larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla dedi.

Son Dakika | İsmail Demir Bayraktar TB2 İHA'lar 103 yangını ilk anda tespit etti
Son Dakika | İsmail Demir Bayraktar TB2 İHA'lar 103 yangını ilk anda tespit etti
Son Dakika | İsmail Demir Bayraktar TB2 İHA'lar 103 yangını ilk anda tespit etti
Son Dakika | İsmail Demir Bayraktar TB2 İHA'lar 103 yangını ilk anda tespit etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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