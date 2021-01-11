İsmail Demir: 2021'de TİHA, HİSAR-A ve ATMACA'da ilk teslimatlar yapılacak

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2021 yılında AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı (TİHA), Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+, ilk milli gemisavar füzesi ATMACA, ATAK helikopterlerinin gelişmişi Faz-2 versiyonunda ilk teslimatların yapılacağını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, '2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler' toplantısı düzenledi. Demir, Savunma Sanayi Başkanlığının 35'inci yılına girdiğini hatırlatarak, Demir, savunma sanayinin milli bir mesele olduğunu, bunun siyasi polemik konusu yapılmaması konusunda hassasiyetlerini her defasında dile getirdiklerini bildirdi. Demir, 2020 yılındaki savunma sanayi faaliyetlerine ilişkin, "Akıncı TİHA seri üretime hazır hale geldi. Aksungur SİHA'nın seri üretim faaliyeti başladı. Bayraktar TB2 ve ANKA SİHA'larımız sadece bizim değil, dost ve kardeş ülkelerimizin de kullandığı en önemli silahlardan biri oldu. Çeşitli sınıflarda kullandığımız İHA'larımıza ek olarak geçtiğimiz yıl; Kamikaze Mini İHA KARGU-2 ve Silahlı Mini/Mikro İHA SONGAR'ı da güvenlik güçlerimiz ilk kez kullanmaya başladı. Sadece uydularımızı yerli-milli yapma hedefinde değiliz, bu uyduları uzaya gönderecek fırlatma sistemlerini de yerli yapma hedefindeyiz. Yani ileride bu uyduları bir başka ülkeden değil, kendi ülkemizden de fırlatma imkanına sahip olacağız" dedi.

'F-16'LARIN YAPISAL İYİLEŞTİRMESİ BAŞLADI'Demir, Hava Kuvvetlerinin muharip unsuru F-16'ların yapısal iyileştirmelerine başlandığını kaydederek, "İlk iki F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesini tamamlayarak teslim ettik. İlk milli gemisavar füzemiz ATMACA'nın testlerinde sona geldik, envantere girme sürecine başladık. SİHA'larımızda kullandığımız ve geçtiğimiz yıl açık şekilde ambargoya maruz kaldığımız CATS kameralarımızı seri üretime geçirdik, gelişmiş versiyonuna başladık" dedi.'AKINCI İNSANSIZ HAVA ARACININ İLK TESLİMATLARINI YAPACAĞIZ'Demir, Savunma Sanayi Başkanlığının 2021 yılı hedeflerine ilişkin ise, şu bilgileri verdi: "AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracının ilk teslimatlarını yapacağız. ATAK helikopterlerinin gelişmişi Faz-2 versiyonun ilk teslimatlarına başlayacağız. Milli Muharip Uçağın (MMU) alt sistemlerinin tasarımlarına başlayacağız. Mini, Taktik, Operatif ve Stratejik sınıf İHA ve SİHA'larımız ile sürü sistem görevlerinin icrasına yönelik projelerimiz hayata geçirilecek. Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+ envantere girecek ve ilk teslimatları yapılacak. Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-O+'nın testleri tamamlanacak ve envantere girmeye hazır hale gelecek. Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi-SİPER Projesinde, ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE'nin işbirliğinde sistem ve alt sistem bileşenlerine ilişkin detay tasarım tamamlanacak."'MODERNİZE EDİLEN İLK HAVAN SİLAHLARINI TESLİM EDECEĞİZ'Demir, ilk milli gemisavar füzesi olan ATMACA'nın milli torpido AKYA, Tanksavar Silahı KARAOK'un ilk teslimatlarının 2021 yılında yapılacağını belirterek, "Savaş uçaklarımızın hava üstünlüğü için geliştirilen kısa ve orta/uzun menzilli BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN hava-hava füzelerinin uçak üzeri atışlı testleri tamamlanacak. Platformlar için geliştirilen ilk milli 7,62 mm Makineli Tüfeklerin (PMT 7,62) teslimatlarına başlayacağız. Yurt dışından tedarik edilen Modüler Barut Sistemi yerine yerli olarak geliştirilen sistemlerin teslimatlarına başlayacağız. Envanterdeki havan silahlarının kullanım etkinliğinin artırılması için başlatılan projede modernize edilen ilk havan silahlarını teslim edeceğiz" diye konuştu.'FIRKATEYN İSTANBUL, DENİZE İNDİRİLECEK'Deniz projelerinde 2021 yılının önemli bir yıl olacağını söyleyen Demir, "Çok maksatlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU, Test ve Eğitim Gemisi UFUK ve Lojistik Destek Gemisini teslim edeceğiz. MİLGEM Projesinin 5'nci gemisi İ sınıfı fırkateyn İstanbul denize indirilecek. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 1'inci denizaltı suya indirilecek ve 2'nci denizaltı havuza çekilecek. İnsansız su üstü ve su altı araçlarına yönelik yeni projeler başlatacağız" ifadesini kullandı.'BATU TANK MOTORU İLK PROTOTİPİ ÇALIŞTIRILACAK'Demir, ağır sınıf insansız kara aracının (İKA) prototipinin üretileceğini, hafif ve orta sınıf İKA'larda ilk araçların teslim edileceğini söyledi. Demir, şöyle konuştu: "TSK envanterinde ilk olacak Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçların ilk teslimatları yapılacak. Motor projelerinde bu yıl somut çıktılar alacağımız bir yıl olacak. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motoru ilk kez teslim edilecek. Altay Tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi çalıştırılacak. Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonun ilk prototipi çalıştırılacak. Elektronik harpte; Yüksek Frekans Elektronik Taarruz Sistemi ve Erken İhbar Radar Sistemi gibi unsurlar ilk kez teslim edilecek. SİHA'larımız için CATS kameralarımızın seri üretimi sürerken, gelişmiş versiyon ASELFLIR-F500C Projesinde tasarım aşamasına geçilecek ve ASELFLIR-600 projesi başlatılacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR