İsmail dede, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Kırklareli'nde 72 yaşındaki İsmail Demirbaş, bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Kırklareli'nde 72 yaşındaki İsmail Demirbaş, bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Pınarhisar Kaymakamlığı himayesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Demirbaş, bayram ikramiyesini, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini bildirdi.

Talep üzerine İsmail dedenin evine giden yetkililer, bağış için gerekli yasal işlemleri gerçekleştirdi.

Daha sonra kampanyaya yatırılan 1000 lira bağışın makbuzu, Demirbaş'a teslim edildi.

Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman devletinin yanında olduğunu söyledi.

Yaptığı bağışın hayırlı olmasını dileyen Demirbaş, "Her zaman devletimiz bize bakıyor. Bize bir kere ihtiyaç duydu. Biz de her zaman devletimizin yanında olmalıyız. İnşallah bu bağışımız ihtiyaç sahibinin bir nebze de olsa ihtiyacını görmesini sağlar." dedi.

Kaynak: AA