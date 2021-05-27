İsmail Çokçalış sahalara erken dönmek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsmail Çokçalış sahalara erken dönmek istiyor

İsmail Çokçalış sahalara erken dönmek istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un 5 Nisanda oynadığı Altay maçında sakatlanan İsmail Çokçalış, ameliyat sonrası çalışmalarına hız kazandırdı.

Bursaspor'un 5 Nisanda oynadığı Altay maçında sakatlanan İsmail Çokçalış, ameliyat sonrası çalışmalarına hız kazandırdı. 21 yaşındaki futbolcu, sahalara erken dönebilmek için her gün idmanlarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un etkili isimleri arasında yer alan, ancak talihsiz bir sakatlık geçiren İsmail Çokçalış, sahalara erken dönmek istiyor. Yeşil-beyazlı takımın 5 Nisanda oynadığı Altay maçında sakatlanan ve ön çapraz bağlarının kopması sebebiyle ameliyat olan İsmail Çokçalış, her gün çalışmalarını sürdürüyor. 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan 21 yaşındaki oyuncu, bu süreyi geri çekebilmek için özellikle güç idmanlarını aksatmıyor. İsmail Çokçalış bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, taraftarı da umutlandırıyor. - BURSA

İsmail Çokçalış sahalara erken dönmek istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Altay'ın Süper Lig'e çıkmasıyla binlerce taraftar kısıtlamalara rağmen meydanlara akın etti
Altay'ın Süper Lig'e çıkmasıyla binlerce taraftar kısıtlamalara rağmen meydanlara akın etti
Mustafa Denizli: Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım
Mustafa Denizli: Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım
TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Volkan Bozkır Muharrem İnce İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsmail Çokçalış sahalara erken dönmek istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 15:00:23. #1.13#

title