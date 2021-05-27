İsmail Çokçalış sahalara erken dönmek istiyor

Bursaspor'un 5 Nisanda oynadığı Altay maçında sakatlanan İsmail Çokçalış, ameliyat sonrası çalışmalarına hız kazandırdı.

Bursaspor'un 5 Nisanda oynadığı Altay maçında sakatlanan İsmail Çokçalış, ameliyat sonrası çalışmalarına hız kazandırdı. 21 yaşındaki futbolcu, sahalara erken dönebilmek için her gün idmanlarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un etkili isimleri arasında yer alan, ancak talihsiz bir sakatlık geçiren İsmail Çokçalış, sahalara erken dönmek istiyor. Yeşil-beyazlı takımın 5 Nisanda oynadığı Altay maçında sakatlanan ve ön çapraz bağlarının kopması sebebiyle ameliyat olan İsmail Çokçalış, her gün çalışmalarını sürdürüyor. 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan 21 yaşındaki oyuncu, bu süreyi geri çekebilmek için özellikle güç idmanlarını aksatmıyor. İsmail Çokçalış bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, taraftarı da umutlandırıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı