İsmail Çokçalış'ı takım arkadaşları yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsmail Çokçalış'ı takım arkadaşları yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İsmail Çokçalış'ı takım arkadaşları yalnız bırakmadı

Altay maçında sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu anlaşılan Bursaspor'un genç futbolcusu İsmail Çokçalış için takım arkadaşlarından destek mesajları geldi.

Altay maçında sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu anlaşılan Bursaspor'un genç futbolcusu İsmail Çokçalış için takım arkadaşlarından destek mesajları geldi. Yeşil-beyazlı oyuncular, 21 yaşındaki arkadaşları için, "Daha güçlü döneceğine eminiz" sözünde birleşti.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında oynadığı Altay maçında talihsiz bir sakatlık geçiren Bursaspor'un genç oyuncusu İsmail Çokçalış için takım arkadaşları geçmiş olsun mesajları yayımladı. Çapraz bağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen 21 yaşındaki oyuncuya farklı takımın taraftarları da duygusal mesajlar paylaştı. Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı, "Geçmiş olsun kardeşim. Daha güçlü dönmen dileğiyle" derken, Emirhan Aydoğan, "Kardeşim geçmiş olsun. En kısa sürede, daha güçlü döneceğine eminim" sözleriyle İsmail Çokçalış'ı motive etti. Yeşil-beyazlı takımın bir başka tecrübeli ismi Cüneyt Köz ise, "Daha güçlü döneceksin!!! Geçmiş olsun güzel kalpli kardeşim" mesajı verirken, Batuhan Kör, "Sarım geçmiş olsun kardeşim benim. Daha güçlü döneceksin inşallah" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar Bursaspor Kulübü'nün hiçbir resmi kanalında İsmail Çokçalış'la ilgili bir mesaj yayınlanmaması ise tepkiye neden oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Burak Deniz Dilan Çıtak Demet Akalın
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsmail Çokçalış'ı takım arkadaşları yalnız bırakmadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:55:17. #1.16#
title