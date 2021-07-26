İsmail Çokçalış 2024'e kadar Bursaspor'da
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İsmail Çokçalış 2024'e kadar Bursaspor'da

İsmail Çokçalış 2024'e kadar Bursaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattıklarını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattıklarını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, genç futbolcusu İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattıklarını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz İsmail Çokçalış'ın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda 2024 yılına kadar uzatılmıştır. Sözleşmenin kulübümüze ve İsmail Çokçalış'a hayırlı olmasını dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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