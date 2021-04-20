İsmail Cinel kimdir? FOX konuğu Prof. DR. İsmail Cinel kaç yaşında, nereli? İsmail Cinel eğitimi!
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İsmail Cinel kimdir? FOX konuğu Prof. DR. İsmail Cinel kaç yaşında, nereli? İsmail Cinel eğitimi!

İsmail Cinel kimdir? FOX konuğu Prof. DR. İsmail Cinel kaç yaşında, nereli? İsmail Cinel eğitimi!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Yoğun Bakım Derneği Başkanı İsmail Cinel kimdir? Prof. DR. İsmail Cinel kaç yaşında, nereli? İsmail Cinel eğitimi! FOX konuğu İsmail Cinel hakkında bilgiler haberimizde.

Yoğun Bakım Derneği Başkanı İsmail Cinel kimdir? Prof. DR. İsmail Cinel kaç yaşında, nereli? İsmail Cinel eğitimi! FOX konuğu İsmail Cinel hakkında bilgiler haberimizde.

İSMAİL CİNEL KİM?

FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı konuğu İsmail Cinel, Yoğun Bakım Derneği Başkanlığını yürütmekte. Aslen Trabzonlu olan başarılı isim , Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 2009 yılında Amerika dönüşü Marmara Üniversite'sine yoğun bakım profesörü olarakatandı.

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FOX canlı yayın izle! 20 Nisan FOX yayın akışı! İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat izle!
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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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