İsmail Cinel kimdir? FOX konuğu Prof. DR. İsmail Cinel kaç yaşında, nereli? İsmail Cinel eğitimi!
Yoğun Bakım Derneği Başkanı İsmail Cinel kimdir? Prof. DR. İsmail Cinel kaç yaşında, nereli? İsmail Cinel eğitimi! FOX konuğu İsmail Cinel hakkında bilgiler haberimizde.
Yoğun Bakım Derneği Başkanı İsmail Cinel kimdir? Prof. DR. İsmail Cinel kaç yaşında, nereli? İsmail Cinel eğitimi! FOX konuğu İsmail Cinel hakkında bilgiler haberimizde.
İSMAİL CİNEL KİM?
FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı konuğu İsmail Cinel, Yoğun Bakım Derneği Başkanlığını yürütmekte. Aslen Trabzonlu olan başarılı isim , Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 2009 yılında Amerika dönüşü Marmara Üniversite'sine yoğun bakım profesörü olarakatandı.