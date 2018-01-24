İsmail Cem'in Vefatının 11. Yılı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye dış politikasına itibar kazandıran eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i saygı ve rahmetle andığını bildirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye dış politikasına itibar kazandıran eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i saygı ve rahmetle andığını bildirdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Cem'in vefatının 11. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Türkiye'ye dış politikada itibar kazandıran başarılı bir devlet adamıydı. 11 yıl önce bugün aramızdan ayrılan eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.