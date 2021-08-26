İsmail Can Softa kimdir?
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İsmail Can Softa kimdir?

İsmail Can Softa kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Mezun olduğu üniversitede yaşanan olaylardan sonra bir kere daha gündeme gelen şehidimiz hakkında İsmail Can Softa kimdir? sorusunun yanıtı merak edilidi.

İsmail Can Softa kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İSMAİL CAN SOFTA KİMDİR?

Pençe Şimşek Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen İsmail Can Softa, cenaze merasimi ile 18 Ağustos 2021 tarihinde son yolculuğuna uğurlandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Levent Afet Yolal Camii'ndeki cenaze merasiminin ardından Softa, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

VALİ ALİ YERLİKAYA CENAZE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cenaze merasiminin ardından Softa'nın ailesine ve yakınlarına taziyelerini ileten Vali Yerlikaya, yaptıkları değerlendirmede;

"Pençe Şimşek Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen İsmail Can Softa kardeşimizi son yolculuğuna uğurladık.

Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Ruhu şad, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

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