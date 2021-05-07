İsmail Biçer kimdir? Hafız ve Mevlithan İsmail Biçer'in hayatı ve biyografisi! Hafız İsmail Biçer nereli, kaç yaşında vefat etti?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hâfız ve Mevlithan İsmail Biçer geliyor. Peki İsmail Biçer kimdir? Kaç yaşında vefat etti, nereli? Hafız İsmail Biçer'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.