İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı? İlk kez açıkladı

Survivor 2021'de yarışan İsmail Balaban'ın annesinin "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" demesi uzun süre konuşulmuştu. Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılıp ayrılmadığını ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

İsmail Balaban'ın annesi geçtiğimiz aylarda telefonda şu açıklamayı yapmıştı: İyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim.

Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et. İsmail ise annesiyle konuştuktan sonra şaşkına döndü ve dışarı çıkmak için izin aldı.

"DAHA KONUŞMADIK"

Konu hakkında aylar sonra Hürriyet'e konuşan İsmail Balaban, "Adadayken annenle telefon konuşmanda, nişanlınla ailen arasında bir sorun yaşandığını öğrendin. Şimdi durum nasıl?" sorusuna Balaban şöyle yanıt verdi:

"Daha konuşmadık. Memlekete gidince hem ailemle hem onunla görüşeceğim."

"ÇOK ÜZÜLDÜM, AĞLADIM"

Balaban, "Zor muydu o dönem?" sorusuna ise, "İletişim oyununda annemle konuşacağımı duyunca çok sevindim. Ama annem bir anda telefonda ağlamaya başladı" cevabını verdi.

Sözlerini dürdüren Balaban, "Çok üzüldüm, ağladım, etkilendim ama güçlü kalmaya çalıştım. 'Bir şeyler yaşanmış ama bu adada bir hedefim var' diye düşündüm. Dışarıya yansıtmamaya çalıştım ama zordu." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yarışmacı İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, telefonda oğlunun nişanlısı için, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" şeklinde konuşmuş ve sözleri gündem olmuştu.

Öğrendikleri karşısında büyük şok yaşayan İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban, Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve annesinin yanlış anlaşıldığını belirtmişti.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile olan konuşması kimsenin duymadığını farz ederek yaptığı saf duygular ile yapılmış bir konuşmadır. (Yanında olamadığım için maalesef duruma engel olamadım) Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef. Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yönlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum."

Kaynak: Snob Magazin