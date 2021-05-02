İsmail Balaban nişanlısı ile tekrar görüştü mü? İsmail Balaban ne dedi?

İsmail Balaban'ın nişanlısı ile yaşadığı diyaloglar magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası vatandaşlar İsmail Balaban Nişanlısı ile tekrar görüştü mü ve İsmail Balaban ne dedi gibi konular merak edildi.

Survivor İletişim oyununda İsmail Balaban'ın annesi ve nişanlısı ilediyalogları sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı. Gelişmelerin devamı merak edilirken İsmail Balaban nişanlısı ile tekrar görüştü mü? İsmail Balaban ne dedi araştırıldı. İsmail Balaban nişanlısı ile tekrar görüştü mü? İsmail Balaban ne dedi?

İSMAİL BALABAN NİŞANLISI İLE TEKRAR GÖRÜŞTÜ MÜ?

İsmail Balaban, 2 Mayıs günü yayınlanan Survivor yeni bölümde İsmail Balaban ve nişanlısı telefonda görüştü.

Gamze Atakan (İsmail Balaban'ın nişanlısı): İyi misin

İsmail Balaban: İyi olmaya çalışıyorum.

Gamze: İyi ol.

İsmail: Dikkatli ve sakin konuşmak istiyorum.

Gamze: Biliyorum.

İsmail: Ne oldu, anlat bakalım.

Gamze: Sadece bak şu an herkesin sağlığı yerinde, bunu bil. Kimsenin bir sağlık problemi yok. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı böyle çok talihsiz bir olay oldu.

Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Orada sonra zaten ben ne olduğunu anlamadım.

Ben de birazcık, -nasıl söyleyeyim- nişanlı olduğun ortaya çıkmaz, hani nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden bir olaylar döndü.

İsmail: Ne alaka, öyle bir şey düşünmüş olsam seni yanımda götürmem. Ya da ne bileyim seninle ilgili konuşmam, anladın mı? Senin adını geçirmem.

Gamze: Ben de onun farkındayım işte ama Gülsüm anneme böyle şeyler söylemiş etraftan insanlar.

İsmail: Ne alaka ya?

Gamze: İşte

İsmail: Konu, bu mu?

Gamze: Konu bu.