İsmail Balaban nişanlısı ile tekrar görüştü mü? İsmail Balaban ne dedi?
İsmail Balaban'ın nişanlısı ile yaşadığı diyaloglar magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası vatandaşlar İsmail Balaban Nişanlısı ile tekrar görüştü mü ve İsmail Balaban ne dedi gibi konular merak edildi.
Survivor İletişim oyununda İsmail Balaban'ın annesi ve nişanlısı ilediyalogları sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı. Gelişmelerin devamı merak edilirken İsmail Balaban nişanlısı ile tekrar görüştü mü? İsmail Balaban ne dedi araştırıldı. İsmail Balaban nişanlısı ile tekrar görüştü mü? İsmail Balaban ne dedi?
İSMAİL BALABAN NİŞANLISI İLE TEKRAR GÖRÜŞTÜ MÜ?
İsmail Balaban, 2 Mayıs günü yayınlanan Survivor yeni bölümde İsmail Balaban ve nişanlısı telefonda görüştü.
Gamze Atakan (İsmail Balaban'ın nişanlısı): İyi misin
İsmail Balaban: İyi olmaya çalışıyorum.
Gamze: İyi ol.
İsmail: Dikkatli ve sakin konuşmak istiyorum.
Gamze: Biliyorum.
İsmail: Ne oldu, anlat bakalım.
Gamze: Sadece bak şu an herkesin sağlığı yerinde, bunu bil. Kimsenin bir sağlık problemi yok. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı böyle çok talihsiz bir olay oldu.
Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Orada sonra zaten ben ne olduğunu anlamadım.
Ben de birazcık, -nasıl söyleyeyim- nişanlı olduğun ortaya çıkmaz, hani nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden bir olaylar döndü.
İsmail: Ne alaka, öyle bir şey düşünmüş olsam seni yanımda götürmem. Ya da ne bileyim seninle ilgili konuşmam, anladın mı? Senin adını geçirmem.
Gamze: Ben de onun farkındayım işte ama Gülsüm anneme böyle şeyler söylemiş etraftan insanlar.
İsmail: Ne alaka ya?
Gamze: İşte
İsmail: Konu, bu mu?
Gamze: Konu bu.
NE OLMUŞTU?
Survivor 2021'de ilginç bir olay yaşandı. İletişim ödülünü kazanan ünlüler takımından İsmail Balaban, annesiyle konuşurken nişanlısı hakkında hiç beklemediği şeyler duydu.
"NİŞANLIN TAM BİR YILANMIŞ"
İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi
"ANNEM KONUŞTUKLARINI KİMSENİN DUYMADIĞINI ZANNETTİ"
Öğrendikleri karşısında büyük bir yıkım yaşayan İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Annesinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Balaban, "Öncelikle herkese merhabalar. Dün yaşanan malum olaylarla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile olan konuşması kimsenin duymadığını farz ederek yaptığı saf duygular ile yapılmış bir konuşmadır. (Yanında olamadığım için maalesef duruma engel olamadım) Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef. Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yönlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.